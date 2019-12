Pinocchio: Geppetto/Benigni crea Pinocchio in una clip del film

News Cinema

Guardate come prende vita Pinocchio, scultura in legno che parla si muove.

Uno dei momenti più commoventi ed emozionanti di Pinocchio è la nascita del burattino. A trasformare un bizzarro pezzo di legno avuto in dono da Mastro Ciliegia in un figliolo non in carne e ossa ma dotato di parola e di intelligenza è Geppetto, un uomo quasi vecchio e solo che vive in povertà ma non ha perso né la gioia né la fantasia. Geppetto (Roberto Benigni) ha sempre desiderato un bambino, e quando il suo sogno diventa realtà, la sua gioia è incontenibile. La vediamo nella scena che oggi vi mostriamo, che è un saggio di ottima falegnameria, oltre che di ottima recitazione, e che segna anche la prima apparizione nel film di Federico Ielapi. Matteo Garrone cura ogni dettaglio e chiede al direttore della fotografia una luce fioca ma calda, che benedice la creazione di un nuovo essere praticamente umano e isola nello spazio dell'inquadratura padre e figlio.

Scritto dallo stesso Garrone con Massimo Ceccherini a partire dal libro di Collodi "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino", Pinocchio è il film che il regista ha voluto fare fin da bambino e che lo ha tenuto impegnato con una vera e propria moltitudine di attori, fra cui Gigi Proietti, Rocco Papaleo, lo stesso Massimo Ceccherini e la bella francese Marine Vacht. Il film è nelle sale dal 19 dicembre. Che aspettate a vederlo? Magari potere andare proprio oggi, per non pensare ai quintali di panettone che avete appena ingerito.

Guarda la clip

Un pezzo di legno può avere un cuore che batte? E soprattutto, può cominciare a parlare e a muoversi come se avesse sempre saputo farlo? La risposta è in questa scena.