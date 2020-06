Pinocchio: Ewan McGregor è il Grillo Parlante nel film di Guillermo del Toro

News Cinema

Nella nuova versione animata, musicale e dark di Pinocchio diretta da Guillermo Del Toro, il Grillo Parlante avrà la voce di Ewan McGregor, che probabilmente canterà.

L'ultima volta che abbiamo visto Ewan McGregor è stato in Birds of Prey, dov'era l'odioso ed esibizionista Roman Sionis. Non meno antipatico del villain del cinecomic su Harley Quinn è il personaggio a cui l'attore presta la voce nel Pinocchio animato di Guillermo del Toro: Il Grillo Parlante, che sì, è saggio e previdente, ma non si distingue certo per simpatia e travolgente umorismo. A dare la notizia è stato lo stesso attore durante un'intervista rilasciata ad ACE Universe. McGregor ha raccontato di aver già fatto il grosso del lavoro prima del lockdown imposto dalla diffusione del Coronavirus: "Interpreto il Grillo Parlante (in inglese Jiminy Cricket, ndr) nel Pinocchio di Guillermo del Toro" - ha detto. "Ho cominciato a lavorare prima del trasferimento a New York, quindi alcune cose sono state registrate. Ovviamente si tratta di animazione in stop-motion, e quindi ci vorrà un bel po’ per fare il film. Ma la prima parte del mio lavoro, che consiste nella registrazione dei dialoghi, è più o meno terminata. Potrebbe esserci o non esserci una canzone da registrare. Non sono sicuro di poter toccare questo argomento".

Le ultime due frasi di Ewan McGregor ci fanno pensare che, come nel Pinocchio della Disney il Grillo Parlante cantava (con la voce di Cliff Edwards) "When You Wish Upon a Star", così l'attore si esibirà in un brano analogo, il che sarebbe favoloso, se pensiamo a quanto ha cantato bene il nostro nel musical di Baz Luhrmann Moulin Rouge! Del resto, il film di Guillermo è un musical. Tuttavia, per ammissione del regista, Pinocchio sarà molto diverso da quello della "Casa di Topolino" e più fedele al libro di Collodi "Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino". Avrà inoltre un coté dark e qualcosa in comune con la storia di Frankenstein, il che significa che farà anche un po’ paura. Non rientrerà dunque a pieno titolo nella categoria film per famiglie.

Pinocchio è un progetto che risale a tanto tempo fa e che è stato "recuperato" da Netflix. Quando il colosso dello streaming lo ha preso sotto la propria ala protettrice, Guillermo del Toro ha dichiarato: "Nella nostra storia Pinocchio è un'anima innocente con un padre che non si occupa di lui, così si perde in un mondo che non riesce a comprendere. Intraprende un viaggio straordinario alla fine del quale impara a capire il padre e il mondo reale. Desidero da sempre fare questo film. Dopo l'incredibile esperienza di Trollhunters, ringrazio la talentuosa squadra di Netflix di avermi dato la possibilità di realizzare il sogno di una vita, mostrando al pubblico di tutto il mondo la mia versione di questo strano burattino che diventa un bambino vero".

Pinocchio debutterà su Netflix in un momento imprecisato del 2021.