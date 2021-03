Pinocchio Disney in live action: ecco la Fata Turchina e il Grillo parlante!

News Cinema

In arrivo il nuovo adattamento Disney in live action e CGI di Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis, che annuncia molti membri del cast tra cui Cyntha Erivo come Fata Turchina e Joseph Gordon-Levitt come voce del grillo parlante.

Si sta componendo il cast dell'ennesima versione di Pinocchio, tratta dal fortunatissimo romanzo di formazione del nostro Carlo Collodi. Stavolta come sappiamo è la Disney a proporre una versione in live action della storia, che ha già raccontato in un lungometraggio a cartoni animati del 1940, che conservava più o meno nello svolgimento, cambiando decisamente l'ambientazione, con Pinocchio in costume tirolese. E chissà cosa avranno da dire oggi i "puristi", vista la scelta dell'attrice e cantante inglese Cynthia Erivo, che apparirà in carne e ossa come la Fatina dai capelli turchini, decisamente non bionda bianca e wasp come nel cartone. Joseph Gordon-Levitt presterà invece in originale la voce al Grillo Parlante.

Benjamin Evan Ainsworth darà invece la voce a Pinocchio. Ma ci sarà anche un personaggio inventato, sempre, in CGI, ovvero il gabbiano Sofia, interpretato da Lorraine Bracco. Keegan Michael-Key doppierà la Volpe, che in inglese si chiama Honest John. Come già sapevamo, Tom Hanks è Geppetto e Luke Evans il Cocchiere che porta i ragazzi cattivi nel Paese dei Balocchi.

La regia del film, come noto, è di Robert Zemeckis, che ha anche scritto l'adattamento insieme a Chris Weitz. L'uscita del film è prevista direttamente su Disney+.