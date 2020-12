Pinocchio di Matteo Garrone uscirà negli USA a Natale in grande stile

News Cinema

Il cinema delle feste è un genere che non va mai in crisi, almeno dove le sale cinematografiche sono aperte, come negli USA, dove Pinocchio di Matteo Garrone si presenterà per le famiglie, grandi e piccoli, in grande stile, in 2000 schermi in tutto il paese.

Gli spettatori americani che avranno voglia di andare al cinema durante le feste, dove almeno la metà delle sale sono aperte, e prima di Natale si spera diventeranno ancora di più, potranno scegliere anche la nuova versione di Pinocchio targata Matteo Garrone, che sarà distribuito da Roadside Attractions.

A uscire nelle sale sarà la versione in inglese, il giorno di Natale, in più di 2000 schermi. Un’uscita davvero importante, specie di questi chiari di luna, in cui negli ultimi giorni ancora alcune centinaia di sale sono state costrette alla chiusura per la pandemia. Chi rimane aperto, o lo sarà da qui alle prossime settimane, ha però disperato bisogno di prodotto, vista la totale marcia indietro delle major hollywoodiane, che hanno rinviato tutto al 2021, almeno quello che non uscirà direttamente in streaming.

Presentato in anteprima a Berlino, Pinocchio è interpretato dal premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e l’esordiente Federico Ielapi in quelli del burattino. Insieme a loro Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth e il compianto Gigi Proietti.

“Amiamo la narrazione del viaggio emotivo e fantastico di questo nuovo Pinocchio e, in quella che si sta delineando come una stagione festiva complicata per le famiglie, pensiamo che la versione in lingua inglese sarà una via di fuga benvenuta da bambini e genitori con voglia d’avventura”. Parole del distributore, Howard Cohen di Road Attractions.

Pinocchio di Carlo Collodi, pubblicato nel 1883, è un classico in tutto il mondo, è stato tradotto in più di 300 lingue, e rimane a tutt’oggi uno dei 50 libri più venduti di sempre, in tutto il mondo.