Pinocchio di Matteo Garrone: Ecco il trailer ufficiale!

Il film, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, arriva al cinema il 19 dicembre.

Dopo il poster , che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, è arrivato online il primo trailer ufficiale dell'atteso Pinocchio di Matteo Garrone. Il nuovo film, con protagonista il celebre burattino creato da Collodi quasi 150 anni fa, è scritto dalla stesso Garrone insieme a Massimo Ceccherini, che nel film interpreta la Volpe.



Pinocchio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il film arriverà nei cinema il 19 dicembre prossimo, in tempo per le Festività Natalizie.

A completare il cast di questa coproduzione italo francese, troviamo, tra gli altri il piccolo Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio, Gigi Proietti in quello di Magiafuoco, Rocco Papaleo nei panni del Gatto, Marine Vacth in quelli della Fata Turchina e Alessio Di Domenicantonio nel ruolo di Lucignolo.