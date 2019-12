Pinocchio di Matteo Garrone è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Lo tallonano Jumanji The Next Level e Il primo Natale, Star Wars Episodio IX è soltanto quarto.

Come si era intuito, Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni è riuscito ad arrivare primo al boxoffice italiano del weekend, portando a casa 5.335.000 e toccando quindi il totale di 9.954.000. La media per sala è di 7.000 euro per 754 copie: davvero ottima, e non si tratta solo di attribuirne il successo alle Feste. Il pubblico in queste festività si sta infatti dimostrando molto equilibrato nel distribuire le sue preferenze. Non è così immediato indicare un vincitore in questa fine del 2019... forse stanno vincendo tutti. Ed è un bel segnale.

Al secondo posto troviamo Jumanji - The Next Level: il sequel con Dwayne Johnson e Jack Black è uscito il 25, ma con pochissimi giorni a disposizione già si sta difendendo benissimo, con 4.946.000 euro nel weekend e 6.043.000 di totale. La sua media è la più alta della classifica: 8.426 euro per 587 copie distribuite. Nel mondo tuttavia il film di Jake Kasdan è al momento fermo a 472 milioni di dollari, parecchio lontano dal quasi-miliardo di Benvenuti nella giungla.

Stabili in terza posizione Ficarra & Picone col loro Il primo Natale: alla fine la scelta di uscire il 12 ha aiutato i due comici e autori a reggere il colpo della concorrenza, mentre il tema del film ha fatto il resto. Questo weekend segna 4.554.000 euro e il totale ammonta finora a 12.493.000: è il più alto incasso della loro carriera, battendo i 10.138.000 euro di L'ora legale.