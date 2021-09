Pig: Nicolas Cage alla ricerca del suo amato maiale rapito nel trailer italiano del film

News Cinema

Negli Stati Unito Pig ha stregato pubblico e critica e Nicolas Cage è stato inondato di complimenti per un'interpretazione sobria e misurata. Del film, distribuito nel nostro paese da Eagle Pictures, abbiamo oggi il trailer italiano.

E’ arrivato finalmente il trailer italiano di Pig, l'insolito nuovo film con protagonista Nicolas Cage in un ruolo non certo da popcorn movie: quello di un cacciatore di tartufi a cui qualcuno rapisce l'adorato maiale da tartufo. L'attore ci appare sconsolato anche per un passato con cui non riesce a fare i conti e non certo sopra le righe come tante volte è capitato negli ultimi tempi. Sgualcito, con i capelli lunghi e la barba incolta, ha lo sguardo malinconico e preferisce la solitudine dei boschi alla vita di città.

Negli Stati Uniti Pig ha avuto ottime critiche e sul sito di recensioni Rottentomatoes il 97% dei pareri positivi. Tutti concordavano sulla straordinarietà della performance di Cage, che non si aspettava certo una simile reazione. Esordio nella regia di Michael Sarnoski (anche autore delle sceneggiatura insieme a Vanessa Block), il film è ambientato in Oregon e vede il protagonista tornare a Portland, città in cui un tempo aveva un impiego ben diverso e che lo portava continuamente in contatto con il bel mondo. Nel cast ci sono anche Alex Wolff (che ricordiamo in Jumanji - Benvenuti nella giungla e nell'horror Hereditary), Adam Arkin e Gretchen Corbett.

In Italia Pig sarà distribuito da Eagle Pictures. Ecco dunque il trailer nel quale vediamo anche il povero animale sottratto al suo amato padrone. Molto suggestiva è la colonna sonora (di Alexis Grapsas e Philip Klein), di cui sentiamo un piccolo assaggio.