Pietro Marcello racconta Lucio Dalla (alla Berlinale 2021)

News Cinema

Il regista di Martin Eden presenterà fuori concorso al Festival di Berlino il documentario Per Lucio, dedicato al grande musicista bolognese. Unico film italiano della Berlinale assieme a La veduta luminosa di Fabrizio Ferraro.

Nessun film in corsa per l'Orso d'oro, al Festival di Berlino 2021 che ha oggi completato di annunciare il programma della sua 71esima edizione, quella che si terrà divisa in due parti: una online, riservata a stampa e agli addetti ai lavori, dall’1 al 5 marzo; e una successiva in giugno, la Berlinale Summer Special, che si svolgerà in sala e all’aperto dal 9 al 20 giugno.

Fuori concorso, nella sezione Berlinale Special, verrà però presentato in prima mondiale Per Lucio, documentario firmato dal Pietro Marcello di Martin Eden e dedicato al grande Lucio Dalla.

Ecco come viene descritto il film dal comunicato ufficiale:

Per Lucio è un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese Lucio Dalla. Una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del suo fidato manager Tobia e del suo amico d’infanzia Stefano Bonaga. Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall’infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali. Liriche e musiche dipingono un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese attraverso i tragici eventi del periodo e il boom economico.

Questa è l’Italia degli ultimi e degli emarginati, questa è l’Italia di Lucio.



Questo film non è il ritratto puntuale di un famoso cantante

e nemmeno la sua celebrazione.

Quello che vedrete è un’evocazione

attraverso la voce di qualcuno che lo ha conosciuto

dapprima come uomo, amico,

e poi artista al servizio della poesia.

Per Lucio, presentato da Beppe Caschetto e Rai Cinema, è prodotto da IBC Movie con Rai Cinema in collaborazione con Avventurosa e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Unico altro film italiano presente nel programma della Berlinale 2021, nella sezione Forum, è La veduta luminosa di Fabrizio Ferraro, il racconto del viaggio di una strana coppia, un regista e l’assistente di un produttore assente, che parte da Roma per raggiungere Tubinga, inoltrandosi nella Foresta Nera, alla ricerca dei luoghi del poeta Friedrich Hӧlderlin.

Il film, prodotto da Boudu/Passepartout e Eddie Saeta con Rai Cinema, sarà trasmesso in anteprima nazionale su Rai Tre nel programma Fuori orario Cose (mai) viste dopo la proiezione al Festival di Berlino .

"Partecipare quest'anno alla Berlinale, anche se in una modalità virtuale e insolita focalizzata soprattutto sulle attività dell’European Film Market, rappresenta per tutta l’industria cinematografica un appuntamento a cui non si può mancare," dice Paolo Del Brocco amministratore delegato di Rai Cinema. "Dopo mesi in cui la pandemia ci ha costretti a casa, ha forzato la chiusura delle sale e annullato tantissimi eventi, tornare ad occuparci di cinema in uno dei maggiori festival internazionali diventa l'occasione per riannodare un dialogo con il pubblico e provare a immaginare le prospettive future del mercato."

Leggi anche Il programma del Festival di Berlino 2021