Pietro Marcello di nuovo sul set: primo ciak per L'envol

News Cinema

Hanno preso il via in Francia le riprese del nuovo lungometraggio del regista di Martin Eden, prodotto da Charles Gillibert (CG Cinema) e Avventurosa con Rai Cinema in collaborazione con Ilya Stewart (Hype Films) e Antonio Miyakawa (Wise Pictures).

Pietro Marcello, uno dei nomi più interessanti e rilevanti del nuovo cinema italiano, ha battuto in Francia il primo ciak del suo nuovo film, che si intitola L'envol, ed è stato scritto dallo stesso regista assieme a Maurizio Braucci, con Maude Ameline e con la partecipazione di Geneviève Brisac.

Ambientato fra le due guerre, nel periodo delle grandi invenzioni, L'envol è "un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico, che ruota intorno alle vicende di Juliette, figlia di un reduce della Grande Guerra e orfana di madre."

Il cast del film è composto, tra gli altri, da Juliette Jouan, giovane attrice al suo debutto cinematografico, Raphaël Thierry, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Ernst Umhauer, François Négret, Yolande Moreau. Per il suo primo film realizzato in Francia, Marcello si avvale della collaborazione di una troupe franco-italiana: Marco Graziaplena alla fotografia, Pascaline Chavane ai costumi, Christian Marti alla scenografia e il premio Oscar Gabriel Yared per le musiche.

L'envol, prodotto da Charles Gillibert (CG Cinema) e Avventurosa con Rai Cinema in collaborazione con Ilya Stewart (Hype Films) e Antonio Miyakawa (Wise Pictures), debutterà nelle sale nel corso del 2022 e appare probabilissima la sua prima in un grande festival internazionale: già vincitore del Festival di Torino con La bocca del lupo, Marcello ha presentato a Locarno il successivo Bella e perduta, mentre al Festival di Venezia del 2019 ha presentato in concorso il suo Martin Eden, che è valso la Coppa Volpi a Luca Marinelli. Lo scorso febbraio ha presentato alla Berlinale il documentario su Lucio Dalla Per Lucio, e al Festival di Cannes di quest'anno, tenutosi in luglio, ha presentato alla Quinzaine des Réalisateurs il film Futura, inchiesta collettiva realizzata assieme a Francesco Munzi e Alice Rohrwacher.