Pierfrancesco Favino è nel cast di The Catcher Was a Spy con Paul Rudd e Sienna Miller

Con una foto sul suo account Instagram, Pierfrancesco Favino semina indizi per capire dove sia e cosa stia facendo. Innanzitutto l'aria che respira è internazionale e, francamente, ogni volta che Favino viene scritturato in un progetto straniero siamo contenti noi e soprattutto i realizzatori del film in questione che possono avvalersi della sua bravura. Giustamente, uno dei commenti sotto la foto dice "se tu fossi americano avresti già l'Oscar".

Dunque, investighiamo.

L'attore è a Praga (lo scrive nei tag) e sta girando sul set del film The Catcher Was a Spy (logo sul foglio in primo piano sopra il suo nome). La foto, scattata probabilmente sulla scrivania della sua camera d'albergo, lascia intravere sulla prima pagina del copione i cognomi Berg e Dawidoff, quest'ultimo parzialmente coperto dalla matita. Il film racconta la vera storia dell'atipico giocatore di baseball Moe Berg, laureato in legge e poliglotta, che giocò per 15 anni a baseball nelle fila di prestigiose squadre, compresi i White Sox di Chicago. Tratta dal libro biografico di Nicholas Dawidoff, la sceneggiatura scritta da Robert Rodat dedicherà presumibilmente molto spazio alla seconda attività di Berg, quella di agente segreto per l'OSS (Office of Strategic Services) durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il terzo foglio della foto è il piano di lavorazione del film. Si scorge il DAY 24, numero progressivo dei giorni di lavorazione, su cui leggiamo che la storia porta i protagonisti sul confine tra Svizzera e Italia. Una delle missioni di Moe Berg era quella di scovare fisici italiani per portarli per interrogarli e portarli a lavorare negli Stati Uniti, nel timore che gli scienziati della Germania nazista fossero vicini alla costruzione della bomba atomica. Martinuzzi, nome che si intravede appena sul foglio, era anche lui un agente dell'OSS e potrebbe effettivamente essere il ruolo interpretato da Favino, ma questo non è certo.

Quel che è certo, è che Pierfrancesco Favino vada ad arricchire un cast composto da Paul Rudd (che interpreta Moe Berg), Sienna Miller, Guy Pearce, Paul Giamatti, Jeff Daniels e Giancarlo Giannini nei panni del Professor Amaldi, uno dei fisici italiani. The Catcher Was a Spy è diretto dal settantenne regista Ben Lewin e uscirà probabilmente all'inizio del prossimo anno.