Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi nella foto dal set di Hammamet, il film di Gianni Amelio sul leader socialista

Sono iniziate ieri le riprese di Hammamet, il film di Gianni Amelio che racconta la parabola umana e politica di uno dei leader politici più discussi e controversi della politica italiana del XX secolo, Bettino Craxi, segretario del PSI che ha segnato la storia del nostro paese negli anni Ottanta e Novanta e che è stato il simbolo dello scandalo di Tangentopoli.

Per interpretare il ruolo di Craxi, Amelio ha voluto Pierfrancesco Favino, e per quanto incredibile possa sembrare è proprio l'attore romano, e non il vero Craxi, quello ritratto da questa prima foto che arriva dal set, dove si stanno girando scene che riguardano il Congresso del Psi, svoltosi a Milano negli ex locali dell'Ansaldo nel 1989, un momento chiave nella storia politica di Bettino.

L'immagine è stata pubblicata dall'Adnkronos, e rilanciata da Favino sui suoi canali social:

Prodotto da Pepito Produzioni con Rai Cinema e distribuito in Italia da 01 Distribution, Hammamet mescolerà personaggi ispirati alla realtà e altri di fantasia, per raccontare Craxi negli anni che precedono e seguono Mani Pulite, con una grande attenzione al lato privato della sua vicenda.

Oltre a Favino, nel cast del film di Amelio ci sono anche Renato Carpentieri, Claudia Gerini, Livia Rossi, Luca Filippi.