Piercing: il film da vedere e commentare insieme domenica 19 aprile con SimulWatch

News Cinema

Un insolito horror interpretato da Mia Wasikowska e diretto da Nicholas Pesce. Appuntamento su SimulWatch domenica 19 aprile alle 21:30.

La visione condivisa di domenica 19 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un horror insolito, diretto da Nicolas Pesce (regista del recente reboot di The Grudge) e interpretato da Mia Wasikoska e Christopher Abbott: Piercing.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Piercing e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 19 aprile alle ore 21:30.

Basato su un romanzo omonimo scritto da Ryū Murakami, Piercing segue la storia di Reed (Christopher Abbott), un uomo come tanti che una mattina saluta la moglie e parte per un viaggio di lavoro. In realtà, però, i motivi del suo viaggio sono altri: il suo piano è quello di prendere una stanza in albergo, chiamare una escort e torturarla fino alla morte con degli strumenti nascosti nella sua valigia. La seducente e misteriosa escort (Mia Wasikowska) che busserà alla porta della sua camera manderà però completamente a monte i piani di Reed, che da aguzzino si tramuterà in vittima.



Piercing: Red Band Trailer - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: L'uomo che uccise Don Chisciotte.