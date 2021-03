Pierce Brosnan sarà il Dottor Fate in Black Adam!

News Cinema

Pierce Brosnan entra nell'universo dei film tratti dai fumetti DC Comics col ruolo del dottor Fate in Black Adam con Dwayne Johnson.

Hollywood Reporter è stato il primo ad annunciare l'ingresso di Pierce Brosnan in Black Adam, ovvero nell'universo cinematografico tratto dai fumetti DC Comics, e lo ha fatto con una battuta piuttosto ovvia, riferita ai suoi trascorsi da 007: il mio nome è Fate, Dottor Fate. Si chiama infatti così, in italiano (qualche volta tradotto anche in modo più corretto come Dottor Fato), il personaggio che l'attore interpreterà nel film.

Il personaggio - che ovviamente nel corso degli anni ha cambiato diverse incarnazioni - è stato creato da Gardner Fox e disegnato da Howard Scherman nel 1940, quando ha fatto la sua prima apparizione sulle pagine di "More Fun Comics". È uno stregone che entrerà a far parte della Justice League. La sua più recente incarnazione, del 2015, è quella di uno studente egizio-americano, Khalid Nassour, ma Brosnan interpreterà Kent V. Nelson, il figlio di un archeologo che lo ha introdotto alle arti magiche e gli ha dato il magico Elmo del Destino. Siamo molto curiosi di vedere Pierce Brosnan in questo ruolo.

Nel cast di Black Adam, oltre al protagonista Dwayne Johnson, ci sono già Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) e Marwan Kenzari in un ruolo ancora non dichiarato. Il film è il secondo di produzione New Line/DC Films dopo Shazam!, su due personaggi che nell'universo DC sono arcinemici. Le riprese dovrebbero iniziare in aprile ad Atlanta.