Pierce Brosnan e Quentin Tarantino: un incontro alcolico e un film di 007 mancato

Pierce Brosnan racconta di quando incontrò Tarantino, parlarono di un film di James Bond da fare insieme, ed erano entrambi ubriachi.

Ci sono film che non sono mai stati fatti e che ci diverte immaginare come sarebbero stati. Hollywood è piena di questi aneddoti ma quello che ha raccontato Pierce Brosnan è uno dei più gustosi e riguarda il periodo in cui interpretava 007 e un incontro alcolico con Quentin Tarantino.

Tarantino aveva già parlato del suo desiderio di fare un film tratto da Casino Royale con Pierce Brosnan come protagonista, e ovviamente, nel suo caso, si sarebbe trattato di una pellicola vietata ai minori. Ma è stato Brosnan, nel commento dal vivo a Goldeneye, organizzato per Esquire, UK (sotto il video integrale) a rivelare i particolari del loro incontro. Eravamo nel 2004, quando i film di Bond si trovavano in un limbo tra l'ultimo, 007 - La morte può attendere, che non era stato un gran successo, e il reboot che sarebbe poi diventato Casino Royale. Questo racconta Brosnan:

Era dopo Kill Bill volume 2, e Quentin voleva incontrarmi. Un giorno andai a Hollywood e lo incontrai al Four Seasons. Arrivai alle 7. Mi piace essere puntuale, sono sempre puntuale. Arrivano le 7 e un quarto e Quentin non si vede. Era di sopra a fare le interviste per il film. Qualcuno mi mandò un martini, così bevvi un Martini. Aspetto, arrivano le 7 e 30 e io penso "ma dove cavolo è"?. Viene qualcuno e mi porta le sue scuse. Così penso, "beh, bevo un altro Martini".

Alla fine arriva Tarantino, dopo aver finito i junkets per Kill Bill 2 e inizia a ordinare degli Apple Martini. Brosnan continua: "Eravamo piuttosto sbronzi. Io lo ero, ma lui di più. Iniziò a battere i pugni sul tavolo e a dire "tu sei il miglior James Bond! Voglio fare un film di James Bond con te!". Il ristorante era piuttosto affollato e io gli dicevo "Quentin, per favore, calmati, calmati".



Alla fine di questo incontro alcolico e un po' imbarazzante per l'attore britannico, Brosnan racconta: "Comunque, lui voleva fare il film. Quando sono tornato e l'ho detto alla produzione, niente da fare. Niente Quentin Tarantino per James Bond. Che peccato. Sarebbe stato bello da vedere"

Alla fine, non solo Tarantino non ebbe la chance di dirigerlo in un film di 007, ma lo stesso Brosnan venne fatto fuori. Durante le riprese dell'heist movie del 2004 After The Sunset, l'attore ricevette la telefonata che gli diceva che il suo turno di indossare lo smoking di Bond era terminato. Quando è stato chiesto a Brosnan se farebbe, oggi, uno spy movie con Tarantino, l'attore non ha avuto dubbi: "Certo, mi piacerebbe tantissimo. Quentin, sai dove trovarmi". Chissà se il regista, ancora in cerca dell'idea per un ultimo film, non trovi il modo di impiegare il suo vecchio compagno di Martini.