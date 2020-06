Pierce Brosnan cerca di ringiovanire nel thriller di fantascienza Youth

News Cinema

Pierce Brosnan interpreterà il film di fantascienza Youth, opera prima di Brett Marty, dalla trama molto suggestiva.

L'ultimo film di Pierce Brosnan arrivato al cinema risale a due anni fa, anche se lo vedremo nella commedia Netflix Eurovision, nel musical Cinderella dove interpreterà il re, e nell'horror A24 Fake Positive. Ora l'ex 007 ha trovato un nuovo progetto: si tratta di un film di fantascienza intitolato Yourth, scritto e diretto da Brett Marty, alla sua opera prima, e tratto da un suo racconto del 2016.

Il film, in vendita sul mercato internazionale al Marché - quest'anno virtuale - di Cannes, è ambientato in un futuro non troppo lontano da noi. Questa la trama, molto suggestiva.

Renewal è il nome di un procedimento di gran voga capace di restaurare il corpo riportando indietro l'orologio biologico. Joel (Brosnan), un ingegnere esperto in tecnologie pubblicitarie, ha 70 anni ed è in procinto di andare in pensione dopo una lunga carriera. Dal momento che non vuole fare a meno di lui, la società per cui lavora paga il "rinnovamento" per lui e per la moglie Alice, un lusso che assicura ai fortunati una seconda possibilità. Ma mentre Alice torna ai suoi 20 anni, nel caso di Joel l'esperimento fallisce e l'uomo inizia a invecchiare velocemente, vedendo i suoi anni rimanenti evaporare in poche settimane. Intrappolato in un corpo decrepito, mentre osserva il suo matrimonio di 45 anni che si disintegra, Joel affronta un altro disperato procedimento, nel corso del quale scopre le origini oscure di questa tecnologia e deve restare in vita quanto basta per rivelare al mondo cosa sta accadendo, prima che sia troppo tardi.