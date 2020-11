Pieces of a Woman: il trailer del film con Vanessa Kirby e Shia LaBeouf

News Cinema

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2020, dove ha ottenuto il premio per la migliore attrice, andato a Kirby, sarà disponibile in streaming in Italia e in tutto il mondo su Netflix a partire dal 7 gennaio 2021.

Diretto dal regista ungherese Kornél Mundruczó, vincitore del Certain Regard al Festival di Cannes 2014 con White God, Pieces of a Woman è stato uno dei film più applauditi e discussi del Festival di Venezia 2020, dove è stato presentato in concorso e dove ha ottenuto grandi lodi e qualche commento fortemente critico.

Il film, che conta anche sul sostegno di Martin Scorsese come produttore esecutivo racconta la storia intensamente drammatica di una giovane coppia che deve imparare a convivere con l'immenso dolore causato da una terribile perdita, vista in particolare dal punto di vista della donna.

Con protagonisti Vanessa Kirby e Shia LaBeouf, al cui fianco appaiono Ellen Burstin, Benny Safdie, Sarah Snook e Molly Parker, il film è stato tra quelli che in molti vedevano papabile per il Leone d'Oro poi andato invece a Nomadland di Chloé Zhao, ma è valso a Kirby (che a Venezia era in concorso anche con un altro film, The World to Come di Mona Fastvold) la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

Pieces of a Woman sarà disponibile in streaming in tutto il mondo dal prossimo 7 gennaio sulla piattaforma di Netflix. Questo è il suo trailer ufficiale.

La trama ufficiale di Pieces of a Woman

Martha (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) sono una coppia di Boston. Stanno per diventare genitori ma la scelta di far nascere loro figlio in casa ha un risvolto tragico che cambierà per sempre le loro vite. Per Martha ha inizio un'odissea lunga un anno. Deve convivere con il dolore, con il rapporto conflittuale con il marito e con la madre dispotica (Ellen Burstyn), oltre che confrontarsi in tribunale con l’ostetrica divenuta oggetto di pubblica denigrazione. Diretto da Kornél Mundruczó (WHITE GOD - Sinfonia per Hagen, vincitore del premio Un Certain Regard a Cannes nel 2014) e con la sceneggiatura di Kata Wéber. Martin Scorsese è produttore esecutivo. PIECES OF A WOMAN è la storia profondamente intima, travolgente ed eccezionale di una donna che deve imparare a convivere con una perdita.