Piccoli crimini coniugali: Margherita Buy e Sergio Castellitto nel poster ufficiale in anteprima

Arriverà nei cinema il 6 aprile prossimo Piccoli crimini coniugali, il nuovo film di Alex Infascelli tratto dall'omonimo romanzo di Eric-Emmanuel Schmitt. Pubblicato nel 2003, il libro è diventato un best seller da milioni di copie e ha dato anche vita a una pièce teatrale di grande successo.



Il film, che vede protagonisti Margherita Buy e Sergio Castellitto di nuovo insieme sul grande schermo a quasi 15 anni da Caterina va in città di Paolo Virzì, è una brillante commedia noir che raccontato un giallo coniugale: dopo un incidente domestico, un marito torna a casa dall'ospedale privo di memoria mentre la moglie tenta di ricostruire la loro vita di coppia. Sono molte le cose che non tornano nel racconto ma chi mente dei due?

In attesa di veder ail film al cinema, ve ne mostriamo oggi, in anteprima, il poster ufficiale: