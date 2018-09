Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween: nuovo trailer italiano del film tratto dai best seller di R.L. Stine

Veri e propri cult per la generazione che ha da poco superato i trent'anni, e per quelle successive, i libri R.L. Stine della serie "Piccoli brividi", venduti in tutto il mondo, avevano già fatto la loro prima apparizione al cinema con un film uscito in Italia nel gennaio del 2016 che vedeva Jack Black nei panni dello stesso Stine.

Dal prossimo 18 ottobre, invece, arriverà nei cinema del nostro paese il secondo di quella che si preannuncia una serie: Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween, che è ambientato - come suggerisce il titolo - proprio nel periodo più orrorifico dell'anno, e che racconta di uno strano incantesimo, legato ai libri della serie, per il quale Slappy e le creature ideate da R.L. Stine prendono realmente vita.

Questo che vedete qui di seguito è il nuovo trailer italiano di Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween:

Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano - HD