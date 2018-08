Piccoli Brividi 2: I Fantasmi di Halloween: il nuovo trailer internazionale della commedia horror

Secondo il "Guinnes dei primati", "Piccoli brividi" è la serie di libri per bambini più letta al mondo. I romanzi brevi di Robert L. Stilne ad ambientazione horror hanno infatti venduto oltre 400 milioni di copie e, a metà degli anni '90, hanno ispirato una serie tv composta da quattro stagioni. Nel 2015 è quindi uscito il film con Jack Black e Dylan Minnette Piccoli brividi, che invece di essere l'adattamento di uno dei volumi, raccontava l'universo di cui era protagonista Stilne, un mondo tormentato dai mostri che lui stesso aveva inventato. Visto il discreto risultato al botteghino - un incasso mondiale pari a 150 milioni di dollari a partire da un budget di 58 milioni - si è deciso di girare un sequel, Piccoli Brividi 2: i Fantasmi di Halloween, che arriverà nelle nostre sale il prossimo 18 ottobre e che dietro alla macchina da presa non vede più Rob Letterman ma Ari Sandel, regista della teen comedy Se ci conoscessimo oggi e di un episodio della serie Shadowhunters.

Come si capisce dal titolo, Piccoli Brividi 2 è ambientato durante la notte di Halloween e narra di due ragazzi che in una casa abbandonata della cittadina di Wardenclyffe trovano un manoscritto un tempo appartenuto a Robert L. Stilne intitolato "Haunted Halloween". Come lo aprono, ecco che spunta fuori Slappy, che insieme ai suoi alleati mostri comincia a "organizzarsi" per trasformare la Notte delle streghe nell'Apocalisse. Ad aiutare i due giovani amici sarà la sorella di uno di loro.

Se i protagonisti di Piccoli Brividi 2 sono Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris e Madison Iseman, nel film recitano anche gli adulti Chris Parnell, Wendi McLendon Covey e Ken Jeong, alias il mitco Mr. Chow di Una notte da leoni e seguiti. Jack Black ritorna solo come voce di Slappy nella versione originale. Lo sentiamo nel nuovo trailer internazionale del film appena diffuso dalla Sony.