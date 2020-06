Piccole donne trionfa al boxoffice del tempo del Covid-19

News Cinema

In 13 paesi dove le sale cinematografiche hanno riaperto, Piccole Donne di Greta Gerwig incassa quasi 100 milioni di dollari.

La riapertura parziale delle sale cinematografiche premia Piccole Donne, che, a pandemia certamente non finita sotto controllo in alcune zone, incassa, in giro per il mondo, quasi 100 milioni di dollari (per la precisione 95,5).

Nel corso del fine settimana appena trascorso, il film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet ha guadagnato, in 13 paesi, 760.000 dollari. La maggior parte arriva dal Giappone, dove il nuovo adattamento del romanzo di Louise May Alcott ha debuttato con 495 mila dollari. In Danimarca, invece, ne ha guadagnati 225.000, registrando una piccola flessione rispetto al weekend precedente. Non c'è da stupirsi: i classici hano sempre un loro perchè, e forse, con il morale non proprio al massimo, il pubblico ha avuto voglia di tuffarsi in una bella storia che fa sentire bene.

Uscito nel 2019 (da noi a gennaio 2020) e vincitore dell'Oscar per i migliori costumi, Piccole Donne aveva registrato un incasso mondiale pari a 207 milioni di dollari. Il film doveva uscire in Cina e in altri territori nel corso del mese di gennaio, ma il Coronavirus ha costretto le autorità a chiudere i cinema e quindi in molti non hanno avuto il piacere di seguire le peripezie delle sorelle March. Le poche sale che in questi mesi sono state operative (sia al chiuso che all'aperto) hanno ripiegato su grandi classici o su film già usciti, e comunque le sale di Pechino, che avrebbero dovuto riaprire la scorsa settimana, sono rimaste invece sbarrate a causa di 3 nuovi casi di Covid-19.

Ha ottenuto un buon risultato, in cinque giorni di programmazione, anche il thriller di Park Sang-hyun Innocence. Uscito nella Corea del Sud, si è portato a casa 2.400.000 dollari. Come sappiamo, in Italia i cinema hanno riaperto oggi. Non vediamo l'ora quindi di parlare del nostro boxoffice.