Piccole Donne: la divertente danza di Jo e Laurie in una clip esclusiva

Saoirse Ronan e Timothée Chalamet in uno dei momenti più belli del film di Greta Gerwig dal romanzo di Louise May Alcott.

A dimostrazione delle indiscusse doti danzerecce di Saoirse Ronan e Timothée Chalamet è arrivata oggi una clip esclusiva di Piccole Donne che vogliamo condividere con tutti voi e che costituisce un'ulteriore prova dell'ottima intesa sul set dei due attori, che già avevano duettato in Ladybird, sempre di Greta Gerwig. Nel nuovo adattamento cinematografico del popolarissimo romanzo di Louise May Alcott pubblicato in due volumi del 1868 e 1869, Timothée interpreta Laurence detto Laurie e Saoirse è Jo, la più libera e indipendente delle sorelle March, un'aspirante scrittrice restia al matrimonio in giovane età e alla vita casalinga.

Delle varie versioni di Jo, la Ronan ha amato quella del film del '94 di Gillian Anderson, anche se la sua sorella preferita era la Amy di Kirstern Dunst. Della sua Jo, l'attrice ha amato la creatività e ha abbracciato volentieri anche i difetti del personaggio: la testardaggine, l’impazienza, il suo essere un po’ "fumina". Jo è tutto ciò che manca a Laurie, tanto che Chalamet ha detto che i personaggi sono due facce della stessa moneta. E anche la Gerwig la pensa così, e difatti ha dichiarato durante in intervista: "Jo è una ragazza con un nome da ragazzo e Laurie un ragazzo con un nome da ragazza. In qualche modo sono gemelli".

Piccole donne arriva nelle nostre sale il 9 gennaio interpretato anche da Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep, Louis Garrel.

Guarda la clip di Piccole Donne