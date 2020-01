Piccole Donne: l'uragano interiore di Jo in una clip italiana del film

News Cinema

A interpretare la terza sorella March e la preferita della regista Greta Gerwig è una straordinaria Saoirse Ronan.

Era Jo March la grande passione, o meglio la maestra di vita e l'ispirazione quotidiana di Greta Gerwig giovane artista in cerca di affermazione. L'abbiamo già detto, ma ci piace ripeterlo, perché il nuovo Piccole Donne trae alimento dalla passione della sua regista per il romanzo di Louise May Alcott e per Jo, la scrittrice di casa March. A un primo sguardo il personaggio di Saoirse Ronan potrebbe sembrare una ragazza tutta d'un pezzo, una femminista ante-litteram dura, pura e aggressiva. Invece non è così. Nella clip che oggi vi mostriamo vengono a galla le fragilità di Josephine M., convinta sì della sua scelta di vita che antepone la realizzazione professionale al matrimonio, ma anche spaventata dalla sua stessa battaglia, che la proietta attraverso i decenni e la rende vicina alle donne di oggi: a quelle del #MeToo e di Dissenso Comune e perfino alle più timide, che vorrebbero la parità in ambito lavorativo e non solo, ma protestano con la dolcezza o aspettando fiduciose.

La scena qui sotto ci permette di ammirare anche la bravura della Ronan, che la Gerwig aveva fortissimamente voluto anche come protagonista di Ladybird, portandola alla nomination all'Oscar. Per lei l'attrice era semplicemente un genio, un'artista di cui non riusciva (e ancora non riesce) a descrivere la bravura. Jo è molto creativa, e come tutte le persone creative ha una sensibilità spiccata. La sua intelligenza spesso si traduce in sofferenza, e il bello del personaggio è il suo essere nello stesso tempo la più indipendente delle sorelle March e la più attaccata alla famiglia. Per lei Amy, Beth, Meg e mamma e papà March (e perfino la coriacea zia March) sono insomma, come direbbe il librettista de "La Traviata", "croce e delizia", oltre che ispirazione per un romanzo fenomenale.

Piccole Donne: Clip Italiana del Film: "Sono così stanca" - HD

Interpretato anche da Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Meryl Streep, Louis Garrel, Bob Odenkirk, Laura Dern, James Norton e Chris Cooper, Piccole Donne è attualmente nelle nostre sale ed è stato sceneggiato dalla stessa Greta Gerwig. Se volete approfondire l'argomento Jo March e scoprire quacosa su alcune sue sorelle letterarie, potete leggere l'articolo Jo March di Piccole Donne e le altre eroine letterarie approdate al cinema.