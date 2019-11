Piccole Donne: in anteprima esclusiva il poster italiano del film con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet

News Cinema

Diretto da Greta Gerwig, il quarto film dal libro di Louisa May Alcott, che racconta la vita e gli amori delle sorelle March, arriverà in sala il 30 gennaio.

Il manifesto italiano di Piccole Donne in esclusiva è la sorpresa che noi di comingsoon.it, che siamo degli estimatori del romanzo di Louisa May Alcott che ha ispirato il film, abbiamo deciso di riservarvi.

Sul poster del film di Greta Gerwig, che conquisterà le sale italiane il prossimo 30 gennaio, Saoirse Ronan nella parte di Jo ruba la scena agli altri personaggi: a Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) e Beth (Eliza Scanlen), e anche al romantico Laurie, che ha il volto del gettonatissimo Timothée Chalamet. Che la più intraprendente e "femminista" delle sorelle March avesse un grande peso nel racconto ce n'eravamo accorti guardando il trailer, in cui il personaggio dice giustamente che al primo posto nella vita di una donna non dev'esserci per forza l’amore. Nel caso di Jo, grande importanza ha l'ambizione professionale, e quando finalmente Piccole donne arriverà al cinema, scopriremo se avrà avuto ragione a investire grandissime energie nella scrittura.





Del libro "Piccole donne" esistono altri tre adattamenti: il Piccole donne di George Cuckor (del 1933), il Piccole donne di Mervyn LeRoy e il Piccole donne di Gillian Anderson. La nostra Jo nel primo aveva il volto di Katharine Hepburn, nel secondo era June Allison e nel terzo era interpretata da Winona Ryder.

Greta Gerwig è anche sceneggiatrice di Piccole Donne e ha chiamato a recitare anche Meryl Streep e Laura Dern, per fare soltanto alcuni nomi.