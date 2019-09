Piccole donne: il primo trailer italiano dell'adattamento di Greta Gerwig del classico della letteratura con Emma Watson

News Cinema

Un ritorno molto atteso della giovane autrice con anche Meryl Streep, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan.

Dopo l’inattesa candidatura all’oscar per Lady Bird, la sua opera prima, l’emergente Greta Gerwig sembra avviata verso una importante carriera come regista, non solo attrice e sceneggiatrice. Questa volta si è cimentata con l’ennesimo adattamento di un grande classico della letteratura come Piccole donne di Louisa May Alcott.

Il cast è di grande livello: la protagonista, la Jo March intorno a cui ruota la vicenda, avanti e indietro nel tempo, è interpretata da Saoirse Ronan. Le altre sorelle March sono Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy), Eliza Scanlen (Beth), che si è appena fatta notare nel veneziano Babyteeth, oltre che nella serie Sharp Objects. La zia March è Meryl Streep, mentre Laura Dern è Marmee e Timothée Chalamet il vicino Laurie.

Il film ha saltato i festival estivi e autunnali e uscirà direttamente, il 25 dicembre negli USA, e il 30 gennaio nelle nostre sale. Ecco in anteprima il primo trailer italiano del film.