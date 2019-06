Piccole donne: Emma Watson, Saoirse Ronan e Timothée Chalamet nelle prime foto del nuovo adattamento

Il nuovo adattamento di Piccole donne, o per dirla in originale Little Women, è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. Il motivo è evidente: si tratta di una delle storie più amate dai piccini, poi diventati grandi, specie dalle ragazze che sono cresciute identificandosi alternativamente con una delle quattro fanciulle della famiglia March. In più è diretto da una delle regine dell’indie, Greta Gerwig, reduce dalla nomination all’Oscar per Lady Bird.

All’interno di un ricco reportage dal set, Vanity Fair presente delle prime foto di scena del film. Ve ne mostriamo alcune, molto belle e da cui è possibile farci un’idea di come troveremo sul grande schermo le protagoniste e i protagonisti del film. Da Saoirse Ronan (Jo March) a Meryl Streep (Zia March), da Timothée Chalamet (Laurie) a Florence Pugh (Amy March), da Emma Watson (Meg March) a Louis Garrel (Friedrich Bhaer).