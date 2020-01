Piccole Donne è terzo al boxoffice USA e conquista Guillermo Del Toro

News Cinema

Il film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan raggiunge un totale di 29 milioni di dollari e strega la critica.

All'indomani del weekend post natalizio Piccole Donne di Greta Gerwig è terzo al boxoffice USA con un incasso di 16 milioni e mezzo di dollari, che, aggiunti al guadagno dei primissimi giorni di programmazione, arrivano a un totale di 29 milioni. Uscito il 25 dicembre, il nuovo adattamento del celeberrimo romanzo di Louise May Alcott non può competere con il numero uno Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che nel fine settimana si è aggiudicato 72 milioni di dollari, ma non è poi distante anni luce da Jumanji: The Next Level, che si è messo in tasca 35,3 milioni.

Al di là di un risultato in termini economici superiore alle aspettative della Sony, ciò che stupisce positivamente tanto la major quanto i divoratori di recensioni cinematografiche, è il plauso della critica nordamericana. Su Rottentomatoes Piccole Donne ha registrato il 95% di pareri positivi e su Metacritic il 91%, alla faccia di quanti lo giudicavano, senza averlo visto, un film quasi solamente per donne. In effetti, ad andare al cinema a godersi le avventure delle sorelle March è stato un pubblico prevalentemente femminile (circa il 70%), ma le parole di stima di un regista come Guillermo Del Toro fanno sperare che, nelle prossime settimane, anche gli uomini si recheranno in sala. Su Twitter il regista messicano ha scritto infatti, il 26 dicembre: "Squisitamente confezionato, popolato da personaggi che sembrano veri, attuali e fallibili, e con i quali mi sono fortemente identificato. Le immagini, la colonna sonora, il suono, la messa in scena sontuosa ma realistica. Intelligenza, amozione e buon gusto in totale armonia".

Questa nuova ondata di entusiasmo, che segue quella di coloro che avevano visto il film nel mese di ottobre (di cui avevamo scritto nell'articolo Piccole Donne: le prime reazioni al film di Greta Gerwig sono molto positive), fanno ben sperare per gli Oscar e dimostrano il favore di cui gode la regista, già notevolmente apprezzata per Ladybird.

Scritto dalla stessa Gerwig e interpretato da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Laura Dern, Piccole Donne invaderà le nostre sale il 9 gennaio.