Piccole Donne: anticipata al 9 gennaio la data d'uscita!

Il film di Greta Gerwig dal romanzo di Louisa May Alcott arriverà 3 settimane prima del previsto.

E’ con grande piacere che in quest'ultimo venerdì di novembre vi diamo una bella notizia. Piccole Donne, l'attesa trasposizione cinematografica del romanzo di Louisa May Alcott ad opera di Greta Gerwig ha una nuova data d'uscita: il 9 gennaio. Inizialmente il film con Saoirse Ronan e Timothée Chalamet doveva arrivare il 30 gennaio, e cioè più di un mese dopo rispetto all'uscita USA, prevista per il 25 dicembre. Probabilmente l'anticipo è dovuto alla crescente aspettativa che circonda l'opera seconda della regista di Ladybird, di cui, già da un po’, si dice un gran bene, come vi avevamo raccontato in un articolo sulle prime reazioni dei critici a Piccole Donne. A quel plauso quasi unanime si è unito, di recente, l’apprezzamento di Gillian Anderson, la regista della versione del 1994 (con Winona Ryder e Christian Bale) che via Twitter ha dichiarato tutta la sua stima per una Gerwig meritevole dell'Oscar.

Interpretato anche da Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Bob Odenkirk, Meryl Streep, Louis Garrel, Chris Cooper e James Norton, Piccole Donne racconta la storia delle sorelle March e dei loro affetti nel New England di fine '800. L'azione comincia nel 1880. Benché in costume, il film ha molti legami con l'oggi ed è, da quello che abbiamo letto, anche un po’ femminsta, nel senso che, attraverso il personaggio di Jo, difende il diritto delle donne di inseguire i loro sogni professionali e la loro indipendenza anteponendole alla necessità di essere mogli e madri.