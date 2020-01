Piccole Donne: Amy parla di matrimonio in una clip con Timothée Chalamet e Florence Pugh

News Cinema

La versione di Greta Gerwig del romanzo di Louise May Alcott contiene un importante messaggio per tutte le Jo, Meg, Amy e Beth del mondo.

"Sono solo una donna, e in quanto donna non posso guadagnarmi da vivere da sola" - dice Amy a Laurie in una clip di Piccole Donne, conversando amabilmente, in un atelier di pittura parigino, con l'uomo che è stato innamorato di Jo. Lo dice non solo perché la battuta è funzionale alla storia, ma anche perché, lungo l'intero racconto, Greta Gerwig ci tiene a sottolineare quanto, nell'America della seconda metà dell'Ottocento, fosse difficile per una donna realizzarsi al di fuori del matrimonio e soprattutto avere un'indipendenza economica, a meno di non essere delle ricche signore come la zia March. Proprio questo femminismo non eccessivo (come riconoscerà chi ha visto il film) è il tratto distintivo e uno dei pregi del nuovo adattamento del romanzo di Louise May Alcott, che contiene tanto altro: senso della famiglia, generosità, esaltazione della sorellanza, divertimento e amore per l'arte, sia essa la letteratura, la pittura, la recitazione o la musica. Nella scena recitano Florence Pugh, attrice rivelazione del film, e Timothée Chalamet, che dà vita a un Laurie più bohemien e stravagante di quelli degli altri Piccole Donne.

Piccole Donne: Clip Italiana del Film: "Proposta economica" - HD

Terzo nella classifica degli incassi italiani del weekend, Piccole Donne si prende delle libertà con il libro di partenza, rendendo particolarmente dinamiche le avventure delle sorelle March e sottolineando la differenza fra un'infanzia/adolescenza che è gioia e condivisione e un'età adulta nella quale la spinta all'individualismo contrasta con i dettami della società o i desideri delle persone più care. In più, mamma March è felicemente dinamica e l'immensa Jo particolarmente sfaccetatta. Impetuosa, contrastata e profonda, spinge Saoirse Ronan a dare il massimo, e il massimo è una grandissima performance.