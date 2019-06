Pets 2 primo al boxoffice italiano del weekend, ormai definitivamente estivo

Se già lo scorso weekend estivo per parte della penisola aveva registrato il primo calo degli incassi, l'ultimo boxoffice italiano del weekend traccia un quadro impietoso, ora che il sole e le alte temperature ci hanno investito: la vetta della classifica spetta all'esordiente Pets 2, che ha portato a casa appena 1.035.000 euro, con media di 1.640 euro per 630 copie in circolazione.

Ancora più curioso proseguire nella top five, perché al secondo posto rimane il remake di Aladdin, che registra un altro milione di euro e raggiunge il totale nostrano di 13.054.000, il migliore delle ultime settimane. Nel mondo ha superato i 600 milioni di dollari, su un budget di 183: Dumbo è stato ormai quasi doppiato.

E' un risultato curioso perché impedisce a X-Men Dark Phoenix, appena uscito, di tallonare almeno Pets 2: l'ultimo capitolo della saga dei mutanti Marvel per la Fox parte infatti con 913.000 euro in terza posizione, con media di 1.955 per 467 copie in circolazione. Certo, è una media migliore di quella di Pets 2, però ci saremmo aspettati che il film toccasse almeno il milione.

Da notare comunque che nemmeno al boxoffice USA, nonostante lì Aladdin sia terzo dietro a Pets 2 e Dark Phoenix, le cifre di questi ultimi due sono state all'altezza delle aspettative: il film animato dell'Illumination Entertainment è partito con la metà degli incassi rispetto al primo, mentre questo X-Men ha registrato il più basso risultato americano per la saga nel primo fine settimana.