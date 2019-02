Pets 2, Harrison Ford doppia il cane Rooster nel nuovo trailer

Finora Harrison Ford non aveva mai accettato di doppiare il personaggio di un film di animazione. Anche per questo è ancora più divertente ascoltarlo nei panni del cane di campagna Rooster nel nuovo trailer di Pets 2 - Vita da animali, in arrivo nelle nostre sale il 6 giugno. Il personaggio di Rooster appare all'inizio e alla fine del video. Nell'attesa di essere richiamato in servizio per l'Indiana Jones 5 perennemente rimandato dalla Disney, Ford collabora qui con l'Illumination Entertainment. In futuro lo vedremo nel nuovo Richiamo della foresta firmato da Chris Sanders, in uscita negli States a Natale. A quanto pare il buon Harrison, anche dopo un recente spot del Super Bowl, ribadisce ultimamente il suo legame con cani e afffini. Noi intanto ci divertiamo.



Pets 2 - Vita da animali: The Rooster Trailer - HD