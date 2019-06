Pets 2 è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Pets 2 mantiene la prima posizione al boxoffice italiano del weekend. Il sequel dell'Illumination Entertainment porta a casa altri 654.000 euro e tocca perciò i 2.119.000, con media per sala di 1.077 per 608 copie in circolazione: si potrebbe ritenere un risultato magro, se non fosse che siamo ormai in piena estate. Il jack russell Max si difende quindi come può. Con un budget di 80 milioni di dollari, Pets 2 al momento si aggira sull'incasso mondiale di 154: difficile immaginare che bissi il successo del predecessore (875 milioni).

Con un ritardo sensibile rispetto al botteghino americano, si scambiano alfine di posto X-Men Dark Phoenix e Aladdin, seppur per un soffio: in quest'ultimo weekend sono rispettivamente secondo e terzo con 510.000 e 506.000 euro. L'ultimo capitolo dei mutanti Marvel targato Fox raggiunge quindi il totale italiano di 1.802.000 euro, mentre Aladdin sfiora i 14 milioni di euro (13.955.000), confermandosi il trionfatore di queste ultime settimane nostrane (aiutato dal maggio quasi invernale, va ricordato). Se si sposta lo sguardo alla valutazione delle performance mondiali dei due film, il confronto è impietoso: Dark Phoenix, con un budget di 200 milioni, ha di poco finora superato i 200, mentre Aladdin, costato 183, al momento è a quota 725.