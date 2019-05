Pets 2, Alessandro Cattelan: "Devi lasciare che i figli affrontino dei rischi"

L'atteso sequel Pets 2 arriva in sala il 6 giugno: targato Illumination Entertainment, continua a raccontare le avventure di Max, Nevosetto, Gidget e degli altri amici a quattro zampe. Il cane protagonista Max è ancora una volta doppiato da Alessandro Cattelan, che in questo nuovo capitolo ha dovuto far attraversare al suo alter ego canino le forche caudine dell'ansia genitoriale... indiretta. Nella storia infatti Max ha attacchi di panico per il bambino che la sua padrona ha appena avuto, ritrovando parte di se stesso e quel coraggio che gli manca tramite una provvidenziale gita in campagna, dove capirà cosa significhi un rapporto viscerale e spontaneo con la vita: tutto grazie all'incontro con il navigato cane Galletto (Rooster). Nel cast di doppiatori italiano da segnalare anche Lillo nel ruolo del pelosissimo Duke, Francesco Mandelli in quelli del folle coniglio Nevosetto e Laura Chiatti voce della scatenata Gidget.