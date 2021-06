Petite Maman di Céline Sciamma arriva in Italia con Teodora e MUBI

News Cinema

L'ultimo film della regista francese, presentato in Concorso al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2021, verrà distribuito in Italia con una collaborazione tra Teodora Film e la piattaforma streaming MUBI.

Regista e sceneggiatrice, Céline Sciamma è uno dei nomi più caldi del cinema d'autore europeo contemporaneo, autrice di film molto amati dai critici e dal pubblico cinefilo anche in virtù del modo particolare in cui declina le tematiche di genere.

Il suo ultimo film, che si intitola Petite Maman e che è stato presentato qualche mese fa in concorso alla Berlinale del 2021, debutterà in Italia grazie a una partnership tra la compagnia italiana di distribuzione Teodora Film e MUBI, distributore e piattaforma streaming globale. Teodora, che ha già portato in Italia precedenti film di Sciamma, come Tomboy e Diamante Nero, si occuperà di distribuire in autunno Petite Maman nei cinema di tutto il paese. Al termine del suo percorso nelle sale il film sarà disponibile in esclusiva streaming solo su MUBI.

Petit Maman - che nella filmografia della Sciamma viene dopo l’acclamato Ritratto della giovane in fiamme, film presentato al Festival di Cannes 2019 dove ha vinto il Premio per la Miglior Sceneggiatura e il Queer Palm - racconta la storia di Nelly, una bambina di otto anni, che a seguito della morte della nonna aiuta i genitori a svuotare la casa di infanzia della madre. Nelly esplora la casa e il bosco che la circonda, dove sua madre Marion giocava da bambina e dove aveva costruito la casetta di legno di cui Nelly aveva sentito tanto parlare. Dopo che la madre va via all’improvviso, Nelly incontra nel bosco una bambina della sua età che si chiama proprio Marion e sta costruendo una casetta di legno.

Nella recensione scritta per Comingsoon.it da Mauro Donzelli si parla di una "storia in cui l’infanzia si scontra, per la prima volta, con la transitorietà dell’esperienza umana, con il ciclo di vita e morte. Petite maman è una nuova tappa per Céline Sciamma nel suo percorso di indagine sui grandi riti di passaggio della vita. Dopo aver raccontato l’adolescenza, la crescita, la scoperta della propria identità e del desiderio sessuale, si concentra sull’infanzia, sull'elaborazione del primo lutto e sull’amore per una madre e per una nonna, in una trasmissione per linea femminile di esperienze e ricordi."

Petite Maman: il trailer originale del film

Teodora Film è una compagnia italiana di distribuzione cinematografica. Fondata nel 2000, Teodora ha portato in Italia film di registi come Michael Haneke, Wim Wenders, Laurent Cantet, Ruben Östlund, James Ivory, Peter Greenaway, Marco Bellocchio, Paolo e Vittorio Taviani, Emma Dante, Wang Xiaoshuai, László Nemes, Susanne Bier, Céline Sciamma, François Ozon, Mia Hansen-Løve, Ursula Meier, Lucrecia Martel e molti altri.



MUBI è una piattaforma streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film. MUBI è un posto dove scoprire e guardare cinema bellissimo, interessante e incredibile. Un nuovo film accuratamente selezionato arriva su MUBI ogni giorno. Cinema da tutto il mondo. Da registi iconici ad autori emergenti. Tutto scelto con cura dalle curatrici e curatori di MUBI.

NOTEBOOK è la rivista online di MUBI, che esplora tutti i lati della cultura cinematografica. E con MUBI GO, gli abbonati in determinati paesi possono ottenere un biglietto del cinema ogni settimana per vedere un film accuratamente selezionato in sala.

MUBI è anche un produttore e distributore di nuovi film ambiziosi, che i membri possono guardare esclusivamente sulla piattaforma. Alcune uscite MUBI recenti e in arrivo sono: First Cow di Kelly Reichardt, Shiva Baby di Emma Seligman, What Do We See When We Look At The Sky? di Alexandre Koberidze, Pleasure di Ninja Thyberg, Songs My Brothers Taught Medi Chloé Zhao e Dead Pigs di Kathy Yan; le co-produzioni MUBI includono Farewell Amordi Ekwa Msangi, vincitore di un premio al Sundance, Port Authority di Danielle Lessovitz e Our Mendi Rachel Lang.

MUBI è la più grande comunità di cinefili online, disponibile in 190 paesi, con più di 10 milioni di membri in tutto il mondo. MUBI è disponibile online, sui dispositivi Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, sulle Smart TV LG e Samsung e sui dispositivi mobili iPad, iPhone e Android. L’abbonamento è di 9,99 euro al mese o di 71,88 euro per 12 mesi.