Peter Rabbit: Nicola Savino è la voce italiana del coniglio protagonista

Sarà il conduttore televisivo nonché speaker radiofonico Nicola Savino la voce italiana dell'impertinente coniglio nato dalla fantasia della scrittrice inglese Beatrix Potter e protagonista dell'avventura in live action Peter Rabbit, in cui recitano gli attori in carne ed ossa Domhnall Gleeson e Rose Byrne per la regia di Will Gluck.

Contento di essere stato scelto dalla Warner Bros. che distribuisce il film, Savino ha dichiarato: "Doppiare è sempre stato uno dei miei sogni e in passato mi era già capitato di lavorare in questo senso in ruoli più piccoli. Essere la voce del protagonista di un film è una cosa estremamente impegnativa ma dà molta soddisfazione. Peter è un coniglio molto dispettoso, e nel film si ride tantissimo, si pensa e ci si emoziona".

Peter Rabbit, che nella versione originale è affidato alle voci di James Corden, Margot Robbie, Daisy Ridley ed Elizabeth Debicki, arriverà nelle nostre sale il prossimo 22 marzo.

Peter Rabbit, l'eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel film l'ostilità tra Peter e Mr. McGregor si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali.