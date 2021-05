Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga - Nuovo trailer italiano del film

News Cinema

Sequel del primo Peter Rabbit, adattamento cinematografico della serie tv Peter Coniglio, basata a sua volta sul racconto di Beatrix Potter, il film debutterà il 1° luglio nei cinema italiani. Questo è il nuovo trailer italiano ufficiale di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga.

Sequel del primo Peter Rabbit, adattamento cinematografico della serie tv Peter Coniglio basata a sua volta sul racconto di Beatrix Potter, Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga debutterà il 1° luglio nei cinema italiani. Alla regia troviamo nuovamente Will Gluck, mentre nel cast in carne e ossa del film ritroviamo Rose Byrne e Domhnall Gleeson, ancora una volta affiancati da Sam Neill.



L'amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga - Nuovo trailer italiano