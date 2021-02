Peter Pan: ecco i film in streaming dedicati al bambino che non voleva crescere

News Cinema

Dal classico della Disney alla rivisitazione di Steven Spielberg: cinque film in streaming che raccontano tutto sull'invenzione letteraria di James Barrie.

Per quanto radicata nell’immaginario contemporaneo e amata in tutto il mondo, la figura di Peter Pan ha trovato alterne fortune quando trasposta sul grande schermo. I cinque film in streaming che vi proponiamo rappresentano diverse e complesse interpretazioni del personaggio inventato da James Matthew Barrie. In alcuni casi il pubblico e la critica hanno gradito, in altri invece si è assistito a scetticismo più o meno fondato. Comunque sia queste opere meritano una considerazione e un’analisi attenta, poiché riservano alcune sorprese e spesso raccontano in filigrana la mente e l’animo di chi le ha realizzate. Buona lettura.

Le avventure di Peter Pan (1953)

Le avventure di Peter Pan: Il trailer italiano della riedizione 2013

Il classico prodotto dalla Disney rimane un film d’animazione dal fascino insuperabile, brioso, pieno do trovate visivamente ancora portentose e canzoni dolcissime. Un film senza tempo che riesce a rendere bambini desiderosi di volare anche gli spettatori più attempati. Presentato al Festival di Cannes, ottenne il Gran Premio Speciale da parte della giuria. Le avventure di peter Pan è una bellissima trasposizione, che restituisce tutta l’anima (anche il lato malinconico) del personaggio di Barrie. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Disney +.

Hook - Capitan Uncino (1991)

Il sequel diretto da Steven Spielberg all’epoca venne accolto tiepidamente dalla critica. In realtà si tratta di uno dei suoi film maggiormente personali, un altro racconto di infanzia segnata da una figura paterna distratta se non assente. La maestosità di scenografie e costumi rimane sontuosa, così come la prova di Dustin Hoffman nei panni di Uncino e quella di Bob Hoskins nel ruolo dell’aiutante spugna. Robin Williams nel ruolo di Peter Pan funziona solo quando indossa la calzamaglia. Hook è uno spettacolo grandioso e a tratti un racconto profondo. Uno dei film di Spielberg che forse ancora dobbiamo decodificare del tutto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Peter Pan (2003)

Peter Pan: Il Trailer Ufficiale del Film

La versione diretta da P.J. Hogan meritava tutt’altro riscontro al botteghino perché si tratta di un lungometraggio effervescente, ricco do trovate visive e con un cuore pulsante fatto di sentimenti, problematiche, personaggi a tutto tondo. E poi il Capitan Uncino interpretato da Jason Isaacs è da antologia, e conferma sia il carisma che la bravura di un attore davvero troppo sottovalutato e relegato a ruoli da caratterista. magnifica Ludivine Sagnier nel ruolo di Campanellino. Un film divertente, magnificamente orchestrato e con un suo spessore drammatico. Forse la miglior trasposizione in live-action della favola di Peter Pan. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Netflix.

Neverland - Un sogno per la vita (2004)

La nascita del mito raccontata da Marc Forster è un melodramma di rara delicatezza emotiva, in cui Johnny Depp riesce ad esplicitare al meglio la sua vena malinconica. Neverland - Un sogno per la vita è il racconto di formazione sia del piccolo protagonista che dello scrittore di Peter Pan, un film confezionato con enorme sottigliezza. Kate Winslet a supporto regala profondità e dolcezza all’intera operazione. Tante candidature all’Oscar tra cui miglior film e miglior attore protagonista. Tutte meritate. Disponibile su Chili, Google Play, NOW TV.

Pan - Viaggio sull’isola che non c’è (2015)

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Una origin-story di Peter Pan magniloquente nella messa in scena, fin troppo. Lo spettacolo cinematografico dal budget astronomico soffoca spesso i sentimenti veri, quelli che avrebbero dovuto suscitare i personaggi con le loro vicende drammatiche. Hugh Jackman nel ruolo di Blackbeard è uno spasso, Garrett Hedlund in quello di Hook la cosa migliore del film, per il resto Joe Wright confeziona Pan in maniera talvolta confusa e ridondante. La visione c’è, il cuore del film stenta spesso a manfiestarsi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.