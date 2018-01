Peter Jackson prepara per la BBC un documentario sulla prima guerra mondiale

Se nei film che Peter Jackson ha tratto da Tolkien c'erano delle scene impressionanti e realistiche, erano indubbiamente quelle delle battaglie. Non stupisce dunque più di tanto venire a sapere che il regista sta preparando, su commissione della BBC, un documentario in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale, la stessa a cui partecipò John R. R. Tolkien e che ne influenzò i libri.

Così ha dichiarato Jackson in merito al suo coinvolgimento: "Sono sempre stato affascinanto dalla prima guerra mondiale per via della storia della mia famiglia e il Centenario mi è sembrato un'opportunità unica per dare il mio personale contributo alla commemorazione".

Il film, ancora senza titolo, avrà la sua anteprima al London FIlm Festival e verrà poi trasmesso dalla BBC. Per farlo, Jackson utilizzerà il materiale d'archivio in possesso del Britain's Imperial War Museums e contributi audio dagli archivi della BBC.

Sempre la BBC accompagnerà il documentario con un making-of, con interviste a Peter Jackson e uno sguardo approfondito al processo creativo e tecnico dietro a questo lavoro. Una copia del film verrà infine data ad ogni scuola secondaria della Gran Bretagna.