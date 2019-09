Peter "Doctor Who" Capaldi entra nel cast di The Suicide Squad

News Cinema

Anche Pete Davidson potrebbe recitarvi in un breve cammeo.

Il cast di The Suicide Squad si è impreziosito con la presenza dell’iconico attore inglese Peter Capaldi, che vi reciterà in un ruolo ancora non reso noto. Anche l’attore comico Pete Davidson potrebbe apparire in un cammeo, ma la notizia non è stata ancora ufficializzata.

Come noto a dirigere The Suicide Squad sarà James Gunn (Guardiani della Galassia), il quale lavorerà su un copione da lui stesso scritto. Dal precedente film diretto da David Ayer torneranno Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman e Jai Courtney, mentre tra le “nuove entrate” di questa nuova versione troviamo Idris Elba, Taika Waititi e Nathan Fillion. Le riprese cominceranno il prossimo 23 settembre.

Diventato famoso in tutto il mondo per essere stato Doctor Who per numerose stagioni dello show, Pater Capaldi ha recitato in almeno un paio di altre serie TV di culto come The Thick of It e The Hour (la seconda stagione). Il suo prossimo, interessante progetto cinematografico è invece The Personal History of David Copperfield, che lo vedrà nuovamente riunito con Armando Iannucci, creator di The Thick of It. Nel cast di questo lungometraggio troviamo anche Dev Patel, Ben Whishaw, Tilda Swinton e Gwendolin Christie.