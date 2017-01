Peter Dinklage si avvicina ad Avengers: Infinity War

Chiunque ami l'universo Marvel e il Trono di Spade, non potrà che gioire sapendo che in Avengers: Infinity War il valente Peter Dinklage, alias Tyrion Lannister, potrebbe avere un ruolo. Lo scoop appartiene a Variety, ma non si sa ancora chi Dinklage dovrebbe interpretare, visto che il cast della bilogia, il cui il primo capitolo uscirà nell'aprile del 2018 e il secondo un anno dopo, sarà decisamente corale. Esperti Marvel suggeriscono che Dinklage potrebbe essere Uatu L'Osservatore, apparso per la prima volta nel 1963 (ma in contesto Fantastici Quattro, quindi qualcuno è scettico sul coinvolgimento della 20th Century Fox).

Peter Dinklage non è nuovo ai cinecomic, avendo interpretato il dr. Bolivar Trask in X-Men: Giorni di un futuro passato. Avengers: Infinity War si preannuncia come un frullato dell'universo marveliano cinematografico: di recente si è saputo del coinvolgimento della Gamora/Zoe Saldana di Guardiani della Galassia, e più prevedibilmente dello Spider-Man/Tom Holland di Spider-Man Homecoming. Tutti allegramente schierati contro Thanos, portato sullo schermo da Josh Brolin, per la regia di Anthony & Joe Russo, reduci dal trionfo interplanetario di Captain America: Civil War.

