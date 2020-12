Peter Dinklage sarà il nuovo Toxic Avenger!

News Cinema

La Legendary Pictures riporterà sullo schermo l'eroe splatter trash della Troma, Toxic Avenger, e a interpretarlo sarà Peter Dinklage.

A marzo 2019 la Legendary Pictures aveva annunciato un reboot del classico degli anni Ottanta, The Toxic Avenger, che sarà scritto e diretto da Macon Blair. Oggi si sa che a interpretare la nuova versione dell'originale sarà nientemeno che il Tyrion Lannister del Trono di spade, ovvero quell'attore fantastico di nome Peter Dinklage.

Per chi all'epoca non c'era: nell'epoca d'oro dello splatter, gli anni Ottanta, si affermò in America una società di produzione indipendente che faceva capo a Lloyd Kaufman, la Troma, specializzata in horror trash a basso budget diventati subito di culto. La sua creatura più famosa fu, all'epoca, The Toxic Avenger, diretto nel 1984 da Kaufman e Michael Herz.

La storia, che ebbe tre sequel nonché spin-off a fumetti e a cartoni animati, si svolgeva nella immaginaria Tromaville, nel New Jersey, dove il protagonista, Melvin (Mark Torgi), era il gracile e mite uomo delle pulizie di una palestra, costantemente bullizzato dai suoi giovani clienti. Dopo l'ennesimo atto persecutorio, Melvin cadeva in una vasca di rifiuti tossici e prendeva fuoco, trasformandosi in seguito all'incidente in un essere deforme ma dotato di superpoteri, il Vendicatore Tossico, impegnato a combattere i bulli e la corruzione.

Macon Blair, che ha già un film da regista all'attivo, I Don't Feel at Home in This World Anymore, premiato al Sundance, è noto soprattutto come attore. Tra i film da lui interpretati ci sono Green Room, La truffa dei Logan e l'horror di Netflix Hold the Dark. Kaufman e Herz saranno produttori esecutivi del reboot.

Siamo davvero curiosi di vedere Peter Dinklage alle prese con questo personaggio. Lo vedremo anche in futuro (ma non sappiamo quando, visto che sono tutti progetti in fase di sviluppo) nel thriller psicologico Keith, nella commedia Brothers con Josh Brolin, e nell'action adventure Good Bad & Undead con Jason Momoa, diretto dal regista di Palm Springs, Max Barbakow.