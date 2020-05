Peter Dinklage e Jason Momoa (finalmente!) insieme in Good Bad & Undead

News Cinema

L'action-adventure con tinte horror unirà per la prima volta due delle star de Il trono di spade.

Dopo essere stati amatissimi protagonisti de Il trono di spade ma non aver mai girato una scena insieme Peter Dinklage e Jason Momoa lo faranno grazie alla commedia fantastica a tinte horror Good Bad & Undead, la quale sarà prodotta dalla Legendary Pictures.

La trama principale del lungometraggio ha come perno fondamentale la più improbabile delle alleanze: quella tra l’antico cacciatore di vampiri Van Helsing (Dinklage) e un non-morto (Momoa) che ha scelto di rinunciare a nutrirsi di sangue umano. Per sopravvivere la coppia vaga di villaggio in villaggio mettendo in scena una piccola truffa in cui Van Helsing finge di liberarsi del vampiro in cambio di denaro. Quando però un’enorme taglia viene messa sulla testa del personaggio interpretato da Momoa, ecco che tutti si scatenano a caccia della coppia, compresi altri esseri soprannaturali che popolano l’universo del film.

Good Bad & Undead nasce da un’idea originale di Mark Swift e Damian Shannon, mentre alla regia troveremo quel Max Barbakow che si è recentemente fatto notare con Palm Springs.

Il prossimo blockbuster in cui vedremo Jason Momoa è l’attesissimo adattamento di Dune diretto da Denis Villeneuve, poi dovrebbe toccare ad Aquaman 2. Peter Dinklage invece sarà in The Thicket tratto dall’opera del leggendario scrittore Joe R. Lansdale e poi dovrebbe approdare alla corte di Mel Gibson per il remake de Il mucchio selvaggio.