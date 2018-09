Peter Dinklage è Hervé Villechaize nel trailer di My Dinner With Hervé

Ecco un film che ci piacerebbe davvero molto vedere ma che non sappiamo se avrà una distribuzione cinematografica: si tratta di My Dinner With Hervé, in cui il regista Sacha Gervasi, già autore di un biopic su Alfred Hitchcock, racconta del celebre attore nano degli anni Settanta, Hervé Villechaize. Dell'attore francese, protagonista di Fantasilandia al fianco di Ricardo Montalbàn, si conoscono gli eccessi di una vita conclusa tragicamente col suicidio, nel 1993, a soli 50 anni.

Questa storia è l'oggetto del film, ispirato a una storia vera: l'incontro e la nascita dell'amicizia tra Villechaize e un giornalista a cui si racconta e con cui passa una notte di bisbocce a Hollywood.



Se il giornalista è Jamie Dornan, la star del film è Peter Dinklage, le cui capacità mimetiche sono straordinarie, soprattutto per come riesce a cambiare voce e a parlare con lo stesso accento francese di Villechaize.



Nel film, di cui vi presentiamo il trailer e che andrà in onda il 20 ottobre su HBO, ci sono anche Andy Garcia (Ricardo Montalbàn), Mireille Enos, Harriet Walter, Oona Chaplin e David Strathairn.