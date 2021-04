Pete Davidson protagonista del biopic Netflix I Slept with Joey Ramone

News Cinema

Pete Davidson, il giovane attore comico protagonista di Il re di Staten Island, sarà Joey Ramone nel film biografico Netflix I Slept with Joey Ramone.

Chi ha visto l'ottimo Il re di Staten Island di Judd Apatow avrà sicuramente apprezzato la naturalezza e il talento del suo giovane protagonista, Pete Davidson, coautore di una storia in parte autobiografica. Adesso Davidson si calerà in panni non suoi per il film biografico Netflix I Slept with Joey Ramone, in cui interpreterà il protagonista, il cantante punk rock Joey Ramone, solista e in gruppo coi Ramones, scomparso nel 2001 per un tumore a nemmeno 50 anni. Proprio ieri, tra l'altro, ricorreva il ventesimo anniversario della sua morte.

A dirigere il film sarà Jason Orley, che ha debuttato alla regia nel 2019, dirigendo proprio Pete Davidson in Big Time Adolescence. Orley e Davidson sono anche coautori dell'adattamento di questo progetto, basato sul libro autobiografico di Mickey Leigh (fratello di Joey Ramone, che si chiamava in realtà Jeffrey Ross Hyman), dallo stesso titolo. Il responsabile della produzione STXfilms Adam Fogelson ha dichiarato in merito:

Quando condividi il letto con qualcuno, e non solo il letto, ma un'infanzia, una famiglia e una vita, conosci quella persona meglio di chiunque altro. Mickey Leigh non solo ha collaborato con la band del fratello, ma ha ricordi insostituibili e una profonda conoscenza di Joey Ramone, dal momento che lo ha supportato quando nessun altro lo faceva e lo ha visto superare le avversità nel modo più drammatico. I Slept with Joey Ramone è un grandioso inno al rock e al tempo stesso un biopic altrettanto fantastico, che lo distingue dalla comune storia di una famiglia. Pete è perfetto per il ruolo e siamo elettrizzati che Jason riporti in vita questa icona del rock e felicissimi di collaborare di nuovo coi nostri amici di Netflix.

