Pete Davidson e Colin Jost saranno protagonisti della commedia nuziale Worst Man

La Universal produrrà il lungometraggio con la celebre coppia comica del Saturday Night Live.

La Universal Pictures ha messo in produzione la commedia nuziale Worst Man, di cui sarà protagonista la coppia formata da Colin Jost e Pete Davidson. I due sono conosciuto soprattutto presso il pubblico televisivo in quanto parte del cast fisso del Saturday Night Live, a cui partecipano dal 2014.

Worst Man si baserà su un’idea originale di Josh Bass, Matthew Bass e Theodore Bressman. Al centro della storia una coppia che sta per sposarsi, le loro rispettive famiglie con drammi e vicissitudini annesse, e un intero weekend da passare tutti insieme prima del matrimonio. Non si sa ancora chi dirigerà la commedia ma la Universal è già attiva per trovare un nome al più presto. Tra i produttori figurerà anche Lorne Michaels, “padre” del Saturday Night Live.

Per Colin Jost si tratterà del primo ruolo sostanzioso sul grande schermo, in quanto in precedenza ha recitato soltanto in ruoli secondari in titoli non troppo conosciuti come Staten Island Summer o Single ma non troppo. Pete Davidson sembra invece decisamente lanciato: in VOD è appena uscito Il Re di Staten Island di Judd Apatow, di cui è protagonista assoluto. Poi lo vedremo anche in The Suicide Squad, cinecomic che James Gunn ha realizzato per la Warner/DC.