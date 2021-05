Pet Sematary: un nuovo film in arrivo che non è più un prequel ma un sequel

News Cinema

La sceneggiatrice Lindsey Beer dirigerà un nuovo Pet Sematary, che racconterà gli eventi successivi al romanzo di Stephen King o alla sua seconda versione cinematografica.

Siete pronti per ritornare alle atmosfere di "Pet Sematary", uno dei romanzi più spaventosi di Stephen King, pubblicato nel 1983 e approdato al cinema per la prima volta nel 1989 grazie a Cimitero vivente di Mary Lambert? La notizia di oggi è che, dopo il remake del 2019 con protagonista Jason Clarke, è in arrivo un terzo film. Cosa ne sappiamo?

Sappiamo innanzitutto che il nuovo Pet Sematary non sarà un remake o reboot e che non sarà nemmeno un prequel. Nel mese di febbraio si era infatti sparsa la notizia che su Paramount + sarebbe approdato un horror incentrato sugli eventi che precedono l'arrivo della famiglia Creed nella cittadina di Ludlow. Secondo Slashfilm il punto di partenza del nuovo film sarà il secondo Pet Sematary, in cui è stato apportato un grande cambiamento alla storia originale. La cosa importante però è un'altra: il film segnerà l'esordio nella regia di una delle sceneggiatrici più in voga di Hollywood: Lindsey Beer. Sono stati i vertici della Paramount a volere una donna alla guida del progetto, e chi se non l'autrice del copione dell'imminente The Kingkiller Chronicle di Sam Raimi e del futuro remake di Corto circuito?

Pet Sematary raccontava la disgraziata vicenda di un medico che si trasferiva insieme alla moglie, ai figli e al gatto Church, in una cittadina del Maine, andando abitare in una casa vicino ad un cimitero per animali morti. Il lugubre posto, ovviamente, condizionava la vita del medico, e l'orrore cominciava nel momento in cui Church, morto e tornato in vita dopo essere stato sepolto, si rivelava una bestia ferocissima. Ricordiamo che la stessa Mary Lambert, nel 1992, diresse un seguito di Cimitero Vivente intitolato Cimitero Vivente 2.