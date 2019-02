Pet Sematary: Il nuovo Trailer Uffciale del remake tratto da Stephen King

Dopo i teaser è finalmente arrivato il trailer lungo di Pet Sematary, nuovo adattamento del romanzo di Stephen King del 1983, dopo Cimitero vivente, il fedelissimo film di Mary Lambert del 1989. Stavolta la regia è affidata a Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, mentre i protagonisti adulti sono Jason Clarke, Amy Seimetz e John Lithtgow nel ruolo del vicino Jud Crandall, che mette inutilmente in guardia la famiglia Creed dal bizzarro cimitero degli animali, dal quale chi vi è sepolto ritorna irrimediabilmente cambiato.

A giudicare dalle immagini, gli autori hanno ibridato la classica storia di King con un'immaginario (le maschere) decisamente moderno, e - non si capisce bene perché - al posto del piccolo Gage hanno resuscitato la figlia maggiore dei Creed.

Ciò non toglie che, fedeli o meno alla storia originale, non hanno lesinato sugli spaventi. Aspettiamo di vedere il film quando arriverà in sala il prossimo 9 maggio, distribuito dalla Fox, per dare un giudizio più preciso.