Pertini - Il combattente: in esclusiva la locandina del film sul Presidente più caro agli italiani

Pertini - Il combattente è il primo film "documento" dedicato a uno dei presidenti della Repubblica più amati dagli italiani: Sandro Pertini, appunto, che fu in carica dal 1978 al 1985 e che ricordiamo anche come sindacalista e partigiano.

Con un’uscita-evento a febbraio, Pertini - Il combattente porta la firma di Giancarlo De Cataldo e Graziano Diana ed è tratto dal libro "Il combattente" di Giancarlo De Cataldo. Prodotto da Anele in collaborazione con Altre Storie, Sky Cinema e Rai Cinema (e distribuito da Altre Storie), ripercorre le tappe più significative dell'esistenza di Pertini, che ha attraversato il '900 con le sue due guerre mondiali, il fascismo e l'antifascismo, il boom economico, il terrorismo e i gaudenti anni '80. Definito "un ritratto pop e mai convenzionale di un grande combattente", il film mescola linguaggi e stili diversi: dal documentario alla fiction, passando per la riflessione storica e pedagogica.

Pertini - Il combattente si avvale di un narratore presente in scena, che non poteva che essere Giancarlo De Cataldo. Lo scrittore e magistrato incontra, nel suo viaggio alla scoperta di un grande uomo politico, Giorgio Napolitano, Emma Bonino, Gad Lerner, Eugenio Scalfari, Domenico De Masi, Gerardo Colombo, Dino Zoff, Antonello Venditti, Raphael Gualazzi e Ricky Tognazzi, (per fare soltanto alcuni nomi). Le loro testimonianze si intrecciano con i dialoghi di De Cataldo con un gruppo di giovani. Ne risulta un film vivace e variegato di cui oggi vi mostriamo, in esclusiva, la locandina.