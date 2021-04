Persuasione: Dakota Johnson protagonista di un nuovo film dal libro di Jane Austen

News Cinema

L'ultimo romanzo di Jane Austen, che si intitola Persuasione, torna al cinema con un film Netflix che vede protagonista Dakota Johnson.

Dakota Johnson sarà la protagonista di un’ennesima versione cinematografica di "Persuasione", l'ultimo romanzo di Jane Austen. Pubblicato postumo, racconta la storia di Anne Elliot, una ragazza risoluta e non così attenta alle convenzioni sociali che a 27 anni è considerata una zitella. Nella sua vita si riaffaccia improvvisamente un uomo con cui era fidanzata e che amava profondamente: il capitano Frederick Wentworth, portando scompiglio nella sua cerchia più stretta di amici e familiari.

Il nuovo film da "Persuasione" è targato Netflix e dovrebbe entrare in produzione nel mese di maggio. Dietro alla macchina da presa ci sarà la regista teatrale Carrie Cracknell, che ha diretto uno spettacolo andato in scena a Broadway con Jake Gyllenhaal. Esiste un altro Persuasione che attualmente è in lavorazione. Si tratta di un progetto della Searchlight Pictures e l’interprete principale è Sarah Snook. Ovviamente non c’entra nulla con quello di cui vi stiamo dando notizia.

Come ben sappiamo Jane Austen è fra le scrittrici inglesi più saccheggiate dal cinema. Innumerevoli sono le trasposizioni di "Orgoglio e Pregiudizio". Anche "Ragione e sentimento" piace molto a registi e sceneggiatori, per non parlare di "Emma", che nel 2020 è diventato un gradevolissimo film con Anya Taylor-Joy. Quanto a "Persuasione", ricordiamo la versione del 1995 diretta da Roger Michell e con protagonista Amanda Root. Nel 2007 è arrivato il film tv Persuasione, nel quale era Sally Hawkins a vestire i panni di Anne Elliot.

Dakota Johnson ha recitato di recente nel cancer movie Our Friend. La vedremo prossimamente in The Lost Daughter, film diretto da Maggie Gyllenhaal.