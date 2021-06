Persuasion: Dakota Johnson nelle prime foto del film Netflix da libro di Jane Austen

News Cinema

Netflix ha diffuso le prime foto di scena di Persuasion, nuovo adattamento dell'ultimo romanzo di Jane Austen Persuasione. Ecco Dakota Johnson e gli altri attori in abiti d'epoca.

Sono arrivate le prime foto di scena di Persuasion, il nuovo adattamento del romanzo di Jane Austen "Persuasione" che vede protagonista Dakota Johnson. E proprio Dakota Johnson, in una delle tre foto diffuse da Netflix, sembra la scelta perfetta per la trasposizione cinematografica dell'ultimo libro della scrittrice inglese. Con indosso abiti d'epoca, l'attrice ha l'aria dolce e tranquilla, ed è come al solito molto bella e più pudica, of course, della Anastasia Steele di Cinquanta Sfumature di grigio. Del resto siamo a inizio '800.

Persuasion è il primo film di Carrie Cracknell, che è una regista teatrale. Accanto a Dakota Johnson recitano Henry Golding, nel ruolo di un amico del personaggio principale, e Cosmo Jarvis, nei panni dell’interesse amoroso della fanciulla. L'arrivo su Netflix è previsto per il 2022.

Pubblicato postumo, "Persuasione" racconta la storia di Anne Elliot, che a 27 anni è considerata una zitella. Un bel giorno nella sua vita si riaffaccia improvvisamente il capitano Frederick Wentworth, un uomo con cui anni 7 prima si era giurata eterno amore salvo poi rompere il fidanzamento per le pressioni di familiari e amici.

Del cast di Persuasion, che è in lavorazione da maggio, fanno parte anche Richard E. Grant e Suki Waterhouse. Tornando a Jane Austen, sembra che i suoi libri non siano mai passati di moda. Anzi, ultimamente il periodo della Reggenza va fortissimo. Basta pensare a Bridgerton, serie sempre targata Netflix, e ad Emma, trasposizione dell'omonimo romanzo (della Austen) con Anya Taylor-Joy come interprete principale. Come la serie e quest'ultimo film, anche i costumi di Persuasion sembrano favolosi. Lo dimostrano le 3 fotografie che arrivano dall'account Twitter del colosso dello streaming.