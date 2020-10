Personaggi animati diventano persone vere... che forse non vorremmo incontrare!

News Cinema

Un esperto di effetti visivi sta eseguendo un esperimento tecnico usando un algoritmo di machine learning, trasformando sui social personaggi animati in plausibili persone vere... ma da incubo!

Avreste mai pensato di incontrare dal vero i personaggi Pixar o Disney, il simpatico Russell di Up o Flash di Gli incredibili? Come provocazione ed esperimento, un tecnico di effetti visivi californiano di nome Nathan Shipley ha iniziato a condividere su Twitter prove di grafica con algoritmi di machine learning: per i non iniziati, in parole povere si tratta di procedure informatiche, governate da un'Intelligenza Artificiale che tanto più impara quanto più esegue compiti simili, in grado di modificare delle immagini seguendo e applicando delle regole e una logica. In questo caso, "umanizza" personaggi in grafica stilizzata o cartoon.





Il risultato è davvero inquietante e onestamente speriamo che non vada oltre questida incubo, però è esemplificativo di dove si possa spingere la CGI se integrata con questi algoritmi: per una ragione psicologica, le app che ci trasformano in cartoon non ci disturbano, ma il processo inverso, l'esondazione dell'immaginario nel nostro mondo reale, colpisce sotto la cintura. E' un'altra faccia di uno sviluppo software che ha portato alle app che simulano l'invecchiamento sulle nostre foto e - nel caso peggiore - ai deepfake.L'encoder e i framework che permettono tutto questo viaggiano sotto il nome, con sorgenti disponibili su Github.